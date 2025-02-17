НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

В Муроме пьяный водитель «классики» въехал в «китайца»

В Муроме пьяный водитель «классики» въехал в «китайца»

В результате аварии водитель ВАЗ получил ушиб головы и ЧМТ. У водителя Джили диагностированы ушибы плеча и ноги, ушиб получила и пассажирка иномаркиВо Владимирской области пьяный водитель «классики» въехал в «китайца», сообщает портал "Муром 24" со ссылкой на отдел Госавтоинспекции МО МВД России "Муромский".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх