В Муроме пьяный водитель «классики» въехал в «китайца»

В результате аварии водитель ВАЗ получил ушиб головы и ЧМТ. У водителя Джили диагностированы ушибы плеча и ноги, ушиб получила и пассажирка иномаркиВо Владимирской области пьяный водитель «классики» въехал в «китайца», сообщает портал "Муром 24" со ссылкой на отдел Госавтоинспекции МО МВД России "Муромский".