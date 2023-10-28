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ВС России нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР

ВС России нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ. С таким заявлением, как передает РИА Новости, сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов.

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