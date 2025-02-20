Рынки АТР демонстрировали в среду разнонаправленную динамику

В среду азиатско-тихоокеанские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции.
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