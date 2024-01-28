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Медведев не получил разрешение на поход в туалет во время финала Australian Open

Медведев не получил разрешение на поход в туалет во время финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил отказ от судьи на просьбу сходить в туалет после четвертого сета финального поединка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Италии Янником Синнером.

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