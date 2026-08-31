Сводки СВО, 31 августа, главное: Четвертые сутки Киев задыхается под ударами возмездия, Орехов ждет судьба Константиновки 1649-й день спецоперации.
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Секретный план Минобороны: генералы сообщили, почему Киев не переживёт зимуАргументы и Факты — последние новости России и мира сегодняaif
Накануне Минобороны России официально анонсировало масштабную кампанию против украинской энергетической инфраструктуры. Военное ведомство подтвердило, что удары будут носить системный и массированный характер. Эксперты единодушны: предстоящий осенне-зимний период может стать переломным в противостоянии России и Украины.
О целях, тактике и вероятных последствиях операции aif.ru побеседовал с генералами ВС РФ.
Генерал Попов: цели определены — от ЛЭП до ГЭС
Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов подчеркнул приоритетность генерирующих мощностей как первоочередных целей. По его словам, трансформаторные подстанции — ключевое звено всей энергетической цепи Украины. Именно они обеспечивают передачу электричества от станций к конечным потребителям, подчеркнул генерал.
«Эти объекты внешне простые, но именно они отвечают за передачу электроэнергии от электростанций к потребителям. Без них эксплуатация и передача электричества между регионами просто невозможна», — отметил собеседник издания.
Особое внимание, по мнению эксперта, будет уделено опорам высоковольтных линий электропередач в труднодоступных районах. Наиболее уязвимыми окажутся участки, протянувшиеся над реками, озёрами и холмистой местностью. Поражение ЛЭП в таких точках серьёзно затруднит ремонтные работы, что даст нашим войскам дополнительное время, пояснил Попов.
Топливная удавка: уголь, газ и нефть под прицелом
Ещё одной целью станут цепочки поставок угля, газа и нефти, подчеркнул генерал-майор Попов. Без топлива генерирующие мощности попросту не смогут функционировать, а значит, эти структуры жизненно важны для противника. Удары по ним лишат Киев накопленных за лето стратегических запасов, пояснил эксперт.
Вероятно, будут наноситься удары и по самой энергетике, чтобы сорвать все подготовительные работы к холодам, добавил он. В результате подготовительный этап может завершиться лишь к приходу морозов, что оставит Украину без света и тепла, заключил эксперт.
Экономический коллапс и упадок ВПК — неизбежное следствие
За счёт выпадающих мощностей произойдёт резкий упадок в целом ряде отраслей украинской экономики, уверен генерал Попов. Самое критичное — это остановка предприятий остатков украинского военно-промышленного комплекса. Однако косвенный прессинг затронет и другие производства, которые лишатся зарубежных заказов и прибыли.
Всё это может стать серьёзным аргументом, когда население задумается о последствиях политики действующей власти, считает собеседник. Простаивающие заводы, потерянные деньги и мрак в домах заставят людей задать неудобные вопросы киевскому режиму, полагает генерал. Энергетический коллапс окажется мощнейшим катализатором общественного недовольства.
Генерал Липовой: бьём избирательно, но по делу
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой акцентирует первоочередность выбивания ресурсной базы ВПК. По его словам, удары не направлены на то, чтобы уничтожить все энергетические коммуникации. Основная задача — подорвать именно военный потенциал ВСУ, подчеркнул генерал.
Минувшая зима 2025-2026 годов показала, что удары ВС РФ носили скорее точечный и разведывательный характер, признаёт генерал Попов. Киев сталкивался с блэкаутами, но сохранял возможности для восстановления мощностей. Однако теперь тактическая картина принципиально меняется, и это уже очевидно.
«Все это время, пока шли удары в прошлую зиму, во многом это напоминало пробу пера. Мы вели точечные операции. Сейчас, судя по всему, картина меняется», — подчеркнул Липовой.
Показательным примером новой тактики стала августовская операция в Одесской области, когда комбинированная атака вывела из строя ключевые подстанции и ТЭЦ. Противник лишился промышленности, портовой инфраструктуры и логистики одновременно.
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Турция, Пакистан и Саудовская Аравия начали работу комитета оборонного пакта
В Стамбуле 31 августа 2026 года началось первое заседание Стратегического политического и оборонного комитета Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. По данным Anadolu, в нём участвуют министры иностранных дел, министры обороны и высшее военное руководство трёх государств.
Комитет создан по Мекканскому соглашению о совместной обороне, которое лидеры трёх стран подписали 7 августа. Пакистанский МИД сообщил, что документ направлен на усиление коллективного сдерживания и содержит принципиальную оговорку: вооружённое нападение на одного участника должно рассматриваться как нападение на всех.
Эта формула выводит соглашение за рамки обычных консультаций, однако опубликованные официальные материалы не раскрывают, как именно страны будут принимать решение о совместном ответе и какую помощь обязан предоставить каждый участник. Поэтому практический вес договора определит не сама коллективная оговорка, а создаваемые под неё механизмы.
Первое заседание как раз посвящено этому уровню сотрудничества. По сведениям Anadolu, участникам предстояло обсудить развитие оборонных возможностей, совместимость вооружённых сил, совместные исследования и производство, борьбу с терроризмом, создание постоянного секретариата и дорожную карту дальнейшей работы.
Турецкое Министерство обороны ранее заявляло о планах проводить совместные сухопутные, морские и воздушные учения. Отдельно названы противовоздушная оборона и беспилотные системы. Промышленная часть должна охватить совместную разработку и выпуск вооружений, передачу технологий, обслуживание техники и логистику.
Такая повестка связывает военное планирование с оборонной промышленностью. Речь идёт не только о возможности купить готовую технику, но и о том, смогут ли три страны согласовать стандарты, обучать подразделения действовать вместе и превратить политические договорённости в общие проекты.
Возможности участников дополняют друг друга: Турция располагает развитой оборонной промышленностью, Пакистан обладает ядерным оружием и значительным военным опытом, а Саудовская Аравия — крупными финансовыми ресурсами. Пока это лишь потенциальная основа сотрудничества, а не единая военная система.
Опрошенный Al Jazeera эксперт предостерёг от прямого сравнения нового механизма с НАТО. По его оценке, соглашение представляет собой рамочную систему стратегической, военной и оборонно-промышленной координации трёх региональных держав. Участники ещё не продемонстрировали публично ни совместное командование, ни автоматический порядок реагирования на нападение.
На момент проверки совместное коммюнике по итогам стамбульского заседания не опубликовано. Поэтому встреча обозначает начало институциональной работы, но ещё не превращает соглашение в готовый военный союз. Первой проверкой станут решения о постоянном секретариате и дорожной карте, а затем — переход заявленных учений и производственных проектов от планов к исполнению.