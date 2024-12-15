Глава АвтоВАЗа оценил перспективы Lada с Volkswagen и Nissan

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сопоставил будущее Lada с такими гигантами, как Volkswagen и Nissan. В ходе пресс-конференции в Тольятти он отметил, что успехи Волжского автозавода резко контрастируют с трудностями международных автокомпаний.