Китай приветствует визит лидеров ЕС в Китай - МИД КНР

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Китай приветствует приезд председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай для участия в новом раунде саммита Китай-ЕС в надлежащее время, заявил во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.