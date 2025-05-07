Китай приветствует визит лидеров ЕС в Китай - МИД КНР

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Китай приветствует приезд председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай для участия в новом раунде саммита Китай-ЕС в надлежащее время, заявил во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.
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