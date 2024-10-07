В Вихоревке продолжают капремонт школы №101

В городе Вихоревка Братского района продолжают капитальный ремонт школы №101. Как сообщили в администрации района, на начало октября в здании школы и в учебных мастерских идет монтаж системы вентиляции, завершены работы по устройству основания полов.
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