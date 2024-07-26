Колец истории: Стоянов открывает Олимпиаду, Саурон возвращается

Григорий Верник спасает московскую Олимпиаду-80 в спортивной драме «Игры», в то время как суперсемейство Харгривз в последний раз пытается предотвратить конец света в финальном сезоне «Академии Амбрелла».
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