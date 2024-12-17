В результате взрыва СВУ был убит начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов вместе с помощником.
Ликвидация сразу 10 генералов армии Украины: 17 декабря может стать "чёрным днём" для Киева
Комментарии
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Амара Карпова
Это ЖЕСТЬ🤬Теряем лучших и лучших...😭Неизвестно завтра кого😭Так и будет дальше???😱😥
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17 час.
АР
Александр Рязанцев
А что,до сих пор не понятно?- пока будет соплежуйство на высшем уровне относительно бешеных крыс во главе жидёнка,пока они будут живы-так и будет всё продолжаться-поставки оружия,его применение по России,теракты,и,как заметил товарищ Баширов-плевки в лицо России! Угадайте с трёх раз-от чьей воли это зависит?Когда будет устранена причина-уничтожение ВСЕЙ БАНКОВОЙ до последнего подонка буданова-следствие само потеряет смысл,у наглосаксов наступит цейтнот-кому поставлять оружие и "бабло"?-назначать новых?,проводить какие-то выборы? В самый раз их всех скопом закопать "Орешником" с многочисленной гирляндой ореховых ядер для пущей гарантии их уничтожения-ИМЕННО СЕЙЧАС,в период "пересменки" передачи власти у пиндосов,без всякой оглядки на трампов и прочих!Видимо в "яблочко"говорил генерал Кириллов,царствие ему Небесное!И неизбежная Наша МЕСТЬ!!!
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16 час.
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