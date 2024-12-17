Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    За генерала получите твари!!!Подполье: Наемник...
  • Василий Васильев
    Украина терпит поражение от России. А гривна как была около 2,5 рубля за гривну в начале 2022 года, так и остается. Э...Нацбанк Украины п...
  • АндрейБорков
    Это теперь врач, фельдшер или медсестра(медбрат) могут запросто не тот укол сделать, не так и не тем оказать медпомощ...Госдума защитила ...

Ликвидация сразу 10 генералов армии Украины: 17 декабря может стать "чёрным днём" для Киева

Ликвидация сразу 10 генералов армии Украины: 17 декабря может стать "чёрным днём" для Киева

В результате взрыва СВУ был убит начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов вместе с помощником.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Это ЖЕСТЬ🤬Теряем лучших и лучших...😭Неизвестно завтра кого😭Так и будет дальше???😱😥
Ответить
17 час.
АР
Александр Рязанцев
А что,до сих пор не понятно?- пока будет соплежуйство на высшем уровне относительно бешеных крыс во главе жидёнка,пока они будут живы-так и будет всё продолжаться-поставки оружия,его применение по России,теракты,и,как заметил товарищ Баширов-плевки в лицо России! Угадайте с трёх раз-от чьей воли это зависит?Когда будет устранена причина-уничтожение ВСЕЙ БАНКОВОЙ до последнего подонка буданова-следствие само потеряет смысл,у наглосаксов наступит цейтнот-кому поставлять оружие и &quot;бабло&quot;?-назначать новых?,проводить какие-то выборы? В самый раз их всех скопом закопать &quot;Орешником&quot; с многочисленной гирляндой ореховых ядер для пущей гарантии их уничтожения-ИМЕННО СЕЙЧАС,в период &quot;пересменки&quot; передачи власти у пиндосов,без всякой оглядки на трампов и прочих!Видимо в &quot;яблочко&quot;говорил генерал Кириллов,царствие ему Небесное!И неизбежная Наша МЕСТЬ!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх