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Почему кошки спят клубочком? И что означают другие позы для сна?

Кошки большую часть жизни проводят во сне. Их дикие предки охотились по ночам, а днем отсыпались. Дома же животным не нужно добывать пропитание, поэтому кажется, что они отдыхают слишком много, но в большинстве случаев все равно остаются настороже.

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