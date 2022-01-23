Почему кошки спят клубочком? И что означают другие позы для сна?

Кошки большую часть жизни проводят во сне. Их дикие предки охотились по ночам, а днем отсыпались. Дома же животным не нужно добывать пропитание, поэтому кажется, что они отдыхают слишком много, но в большинстве случаев все равно остаются настороже.
Кошки большую часть жизни проводят во сне. Их дикие предки охотились по ночам, а днем отсыпались. Дома же животным не нужно добывать пропитание, поэтому кажется, что они отдыхают слишком много, но в большинстве случаев все равно остаются настороже.
Свежие комментарии