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Регион 29

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Северянам напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию

Как отметили в Социальном фонде России, рассчитывать на эту возможность в 2024 году могут женщины, родившиеся в 1971 году, и мужчины, родившиеся в 1966 годуКак отметили в Социальном фонде России, рассчитывать на эту возможность в 2024 году могут женщины, родившиеся в 1971 году, и мужчины, родившиеся в 1966 годуОднако, для того чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо соответствие определенным условиям.

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