Северянам напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию

Как отметили в Социальном фонде России, рассчитывать на эту возможность в 2024 году могут женщины, родившиеся в 1971 году, и мужчины, родившиеся в 1966 годуКак отметили в Социальном фонде России, рассчитывать на эту возможность в 2024 году могут женщины, родившиеся в 1971 году, и мужчины, родившиеся в 1966 годуОднако, для того чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо соответствие определенным условиям.