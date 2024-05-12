Артиллеристов группировки войск «Центр» наградили государственными наградами в зоне СВО

В тыловом районе командир подразделения вручил личному составу медали «За храбрость», «Жукова», медаль «Участнику специальной военной операции», а также грамоты.
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