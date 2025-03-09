Маск: конфликт закончится, если ввести санкции против украинских олигархов

Введение санкций в отношении наиболее крупных украинских олигархов может оказаться ключом к решению конфликта на Украине, такое мнение 9 марта высказал американский бизнесмен и мультимиллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.