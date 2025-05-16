Пионерия жива и будет жить! 🔥🔥🔥 19 мая на площади Ленина состоится традиционный, торжественный приём в пионеры учащихся общеобразовательных школ.
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Пионерия жива и будет жить! 🔥🔥🔥 19 мая на площади Ленина состоится традиционный, торжественный приём в пионеры учащихся общеобразовательных школ.