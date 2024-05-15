Один гражданин неудачно сходил на свидание. И дело не в том, что женщина не согласилась продолжить знакомство наедине.
Она это делает для себя!
Комментарии
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НК
Наталья Климова
Смотря какая женщина. Мы же не знаем, чем она занимается, когда ее никто не видит. Лично я шью занавески и обновки, готовлю, убираю, пеку - но мужа нет уже 40 лет, любовника тоже. Просто люблю домашнее питание, в магазине невкусно и дорого. Убираю разумеется тоже для себя - а для кого же еще, если я одна в квартире. Или сантехника не пачкается и полы ? А что - другие только для мужчин это делают ???
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