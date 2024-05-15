Она это делает для себя!

НК

Наталья Климова

Смотря какая женщина. Мы же не знаем, чем она занимается, когда ее никто не видит. Лично я шью занавески и обновки, готовлю, убираю, пеку - но мужа нет уже 40 лет, любовника тоже. Просто люблю домашнее питание, в магазине невкусно и дорого. Убираю разумеется тоже для себя - а для кого же еще, если я одна в квартире. Или сантехника не пачкается и полы ? А что - другие только для мужчин это делают ???