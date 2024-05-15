Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, мудрая притча.Что имеем, не храним, а потерявши - плачем.Сестрица Алёнушка...
  • Ирина52
    Мужики - козлы...За РЕДКИМ исключением. Но козлы нынче в шоколаде, а Аленушки - те же Золушки. Каждый прикажет,да и с...Сестрица Алёнушка...
  • Наталья Климова
    Смотря какая женщина. Мы же не знаем, чем она занимается, когда ее никто не видит. Лично я шью занавески и обновки, г...Она это делает дл...

Она это делает для себя!

Она это делает для себя!

Один гражданин неудачно сходил на свидание. И дело не в том, что женщина не согласилась продолжить знакомство наедине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Климова
Смотря какая женщина. Мы же не знаем, чем она занимается, когда ее никто не видит. Лично я шью занавески и обновки, готовлю, убираю, пеку - но мужа нет уже 40 лет, любовника тоже. Просто люблю домашнее питание, в магазине невкусно и дорого. Убираю разумеется тоже для себя - а для кого же еще, если я одна в квартире. Или сантехника не пачкается и полы ? А что - другие только для мужчин это делают ???
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх