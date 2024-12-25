Агент Джикии: «Георгий может вызывать интерес у клубов первой восьмерки. Пока не увидели его в лучшей форме»

– Как оцените игру Джикии в «Химках»? Может ли он перейти в российский топ-клуб во второй части чемпионата? – С учетом того, что подготовка у Георгия получилась скомканной, ему было тяжеловато входить в сезон.
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