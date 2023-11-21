Украинские офицеры бойко предлагают российской стороне различные образцы натовской техники

Сергей Догадин Или статья полный пиз...дешь, или авторы которые пишут за такое полные дол...боебы раз выдают таких людей которые хоть как то нам помогают,пусть и за деньги. Ну думаю что более вероятен первый вариант.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ На хрен они нам нужны и орудие и эти христопродавцы , а орудия и техника будут все в металлоломе , а предателей не берите , в расход , они и здесь всё продадут .