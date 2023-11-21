Политнавигатор Украинские военные охотно продают российской армии западную технику.
Украинские офицеры бойко предлагают российской стороне различные образцы натовской техники
Комментарии
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Сергей Догадин
Или статья полный пиз...дешь, или авторы которые пишут за такое полные дол...боебы раз выдают таких людей которые хоть как то нам помогают,пусть и за деньги. Ну думаю что более вероятен первый вариант.
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6 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
На хрен они нам нужны и орудие и эти христопродавцы , а орудия и техника будут все в металлоломе , а предателей не берите , в расход , они и здесь всё продадут .
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6 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Правильно делают, жить надо когда все закончится. Не свое, не жалко .
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3 час.
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