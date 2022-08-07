Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.