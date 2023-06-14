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В Таиланде случилось ДТП, в результате которого погиб россиянин

В Таиланде случилось ДТП, в результате которого погиб россиянин

В Таиланде случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался россиянин. Такой информацией делится The Pottaya News, ссылаясь на заявление местной полиции.

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