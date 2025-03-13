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Царьград

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Дядя Анар и бабушка Дурлабика били смертным боем: Русские сироты просят о помощи

Дядя Анар и бабушка Дурлабика били смертным боем: Русские сироты просят о помощи

В Иркутской области возбуждено уголовное дело против опекунов за жестокое обращение с детьми. Под подозрением оказались 53-летняя Дурлабика и её 28-летний сын Анар, выходцы из Азербайджана.

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