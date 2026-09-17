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Царьград

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«Краснодар» назвал состав на матч с «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ

«Краснодар» назвал состав на матч с «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ

В девятом туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» проведёт выездную встречу с «Оренбургом». Игра состоится 17 сентября, и тренерский штаб гостей уже определил футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

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