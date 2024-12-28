Бузова высказалась о поведении изменившего жене с Лерчек и Бьянкой рэпера

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о поведении рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях».