Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и одновременно референдуме о вступлении страны в ЕС открылись по всей стране.

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Комментарии
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Eduard
Я вам приводил пример:&quot;Почему Румыния не войдет в Молдавию,ведь территориально они уавличатся,хотя это будии Молдавия?&quot;Да именно потому что буди титул Молдавия,румыны не дураки!
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16 час.
Eduard
Опять дурачат народ фейковым &quot;ценностями&quot;,а на деле ведут в к войне.После Украины,Ливии, и прочем людям пора поумнеть.Лохам тоже много озещают!
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16 час.
лл
лина любимцева
И Молдову ЕС СОЖРЕТ,  хвоста не оставит!!!
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8 час.

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