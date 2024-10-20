Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и одновременно референдуме о вступлении страны в ЕС открылись по всей стране.
В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС
Комментарии
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Eduard
Я вам приводил пример:"Почему Румыния не войдет в Молдавию,ведь территориально они уавличатся,хотя это будии Молдавия?"Да именно потому что буди титул Молдавия,румыны не дураки!
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16 час.
Eduard
Опять дурачат народ фейковым "ценностями",а на деле ведут в к войне.После Украины,Ливии, и прочем людям пора поумнеть.Лохам тоже много озещают!
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16 час.
лл
лина любимцева
И Молдову ЕС СОЖРЕТ, хвоста не оставит!!!
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8 час.
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