В Россию начали ввозить лучший автомобиль, который можно купить в 2024 году

Компания Kia разработала среднеразмерный трехрядный кроссовер Telluride специально для рынка США. О его поставках в Россию речи не шло даже до всем известных событий 2022 года, однако в какой-то момент автомобиль стал объектом внимания параллельных импортеров и смог добраться до РФ.