Новые школы и детсады появятся рядом с ЖК «Балтийская жемчужина» в Петербурге

Раньше там хотели построить многоквартирные дома. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил отказаться от жилой застройки в створе улицы Адмирала Черокова в пользу школы, трёх детсадов, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра.