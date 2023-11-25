Новые школы и детсады появятся рядом с ЖК «Балтийская жемчужина» в Петербурге

Раньше там хотели построить многоквартирные дома. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил отказаться от жилой застройки в створе улицы Адмирала Черокова в пользу школы, трёх детсадов, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра.
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