Маршрут ночных автобусов в Актау можно отслеживать через мобильное приложение

В Актау 17 мая были запущены автобусные маршруты №10, №11, курсирующие в ночную смену. Теперь горожане смогут отслеживать эти автобусы через мобильное приложение «Infobus», сообщает пресс-служба акимата города.
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