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Закон, порядок, государство

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Инструкторы по физической подготовке группировки войск «Днепр» проводят тренировки штурмовых групп в Запорожской области

Инструкторы по физической подготовке группировки войск «Днепр» проводят тренировки штурмовых групп в Запорожской области

Инструкторы по физической подготовке используют методики, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, выносливости и морально-волевых качеств военнослужащих.

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