"Яндекс" обязали через суд закрыть доступ к картам и фотографиям одного из НПЗ

Суд в Москве предписал компании "Яндекс" закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских НПЗ из-за совершаемых на него постоянных атак со стороны украинских беспилотников, говорится в судебных документах.
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