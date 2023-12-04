Сибиряк получил 500 тысяч рублей за моральный ущерб на работе

Кадровики новосибирского предприятия нарушили трудовые права работника при оформлении увольнения. Мужчина, который ранее получил здесь производственную травму и инвалидность, обратился с жалобой в прокуратуру.
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