Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Цивинский
    Орденом награждали в ВОВ за особо успешные военные операцииСенатора Городецк...
  • Галина
    Не позорьтесь и уберите этот "ваш праздник".Про этот день люди узнают только из интернета,что он существует "как праз...Международный Ден...
  • Валерий Бирюков
    Мудрёное решение: аспирант - 75, а доцент - 40.Стипендия аспиран...

Сибиряк получил 500 тысяч рублей за моральный ущерб на работе

Сибиряк получил 500 тысяч рублей за моральный ущерб на работе

Кадровики новосибирского предприятия нарушили трудовые права работника при оформлении увольнения. Мужчина, который ранее получил здесь производственную травму и инвалидность, обратился с жалобой в прокуратуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх