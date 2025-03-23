Депутат Швыткин: атаки дронов ВСУ говорят о неготовности Украины к миру

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с "Лентой.ру" заявил, что атаки Вооруженных сил Украины беспилотниками на российскую территорию — признак неготовности Киева к миру.
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