РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Денонсация неисполненного договора? Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля в беседе с «РИА Новости» заявил, что договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо денонсировать.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Оооо! Отличная мысль и идея! Вот вам и прекраснейшее решение как проблемы народонаселения России, так и квалифицированных рабочих специалистов и кратно предпочтительная замена тупых, невежественных, средневековых, недоразвитых, сексуально грязных и крайне агрессивных мигрантов - среднеазиатом и мигрантов - папуасов из первобытной Африки ВЫСОКОКУЛЬТУРНЫМИ, ВЫСОКООРГАНИЗОВАННЫМИ, ПРЕКРАСНО ОБРАЗОВАННЫМИ И, главное, НАДЁЖНЫХ патриотами России, с РУССКИМ же, а не с мртышко - обезьяньими корнями, НЕМЦАМИ! Даже пара десятков миллионов немцев с лихвой и на многие - многие времена помогут России обеспечить высокий интеллектуальный, образовательный и духовный уровень развития, ВМЕСТО миграционно - криминально - средневековой ДЕГРАДАЦИИ и ассимиляции РУССКОГО народа дикарями - мигрантами из средневековой Средней Азии и первобытной Африки!+ Вот кто наши братья! Немцы - бывшие российские фольксдойче, а НЕ ПРОСТИТУТСКОЕ &quot;УКРАИНСТВО&quot;! Срочно, архи срочно, денонсировать этот пресловутый Договора! И встречай Родина своих сыновей и друзей!
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