Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Валерий Симоненко

Оооо! Отличная мысль и идея! Вот вам и прекраснейшее решение как проблемы народонаселения России, так и квалифицированных рабочих специалистов и кратно предпочтительная замена тупых, невежественных, средневековых, недоразвитых, сексуально грязных и крайне агрессивных мигрантов - среднеазиатом и мигрантов - папуасов из первобытной Африки ВЫСОКОКУЛЬТУРНЫМИ, ВЫСОКООРГАНИЗОВАННЫМИ, ПРЕКРАСНО ОБРАЗОВАННЫМИ И, главное, НАДЁЖНЫХ патриотами России, с РУССКИМ же, а не с мртышко - обезьяньими корнями, НЕМЦАМИ! Даже пара десятков миллионов немцев с лихвой и на многие - многие времена помогут России обеспечить высокий интеллектуальный, образовательный и духовный уровень развития, ВМЕСТО миграционно - криминально - средневековой ДЕГРАДАЦИИ и ассимиляции РУССКОГО народа дикарями - мигрантами из средневековой Средней Азии и первобытной Африки!+ Вот кто наши братья! Немцы - бывшие российские фольксдойче, а НЕ ПРОСТИТУТСКОЕ "УКРАИНСТВО"! Срочно, архи срочно, денонсировать этот пресловутый Договора! И встречай Родина своих сыновей и друзей!