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Госкомиссия допустила к пуску «Союз» с актрисой Пересильд на борту

Государственная комиссия допустила к заправке и пуску корабль «Союз МС-19», на борту которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».

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