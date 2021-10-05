Госкомиссия допустила к пуску «Союз» с актрисой Пересильд на борту

Государственная комиссия допустила к заправке и пуску корабль «Союз МС-19», на борту которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».