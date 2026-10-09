В Индии отец отравил родную дочь рисом ради повторной женитьбы

В Индии мужчина расправился с дочерью ради повторной женитьбы, сообщает Times of India. Полиция Мумбаи арестовала 45-летнего плотника Шарифа Раза Хана по подозрению в убийстве 20-летней дочери Рифат.
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