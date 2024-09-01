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«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины

«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины

Обещанный Владимиром Зеленским «план победы» нацелен только на продолжение кровопролития. Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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АЗ
Андрей Зарубкин
Очищают территорию под Новый Израиль. 30..52% земель Украины уже продали коллективному Западу.
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