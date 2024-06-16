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Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Зря многие не слишком обратили внимание на это событие. А ведь оно стоит того. Кроме этого, в нём спрятан очень глубокий тайный смысл, если понять который, то картина противостояния России и США заиграет совсем другими красками.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
А компенсация есть?
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9 час.
Natalija Osminina
Да я знаю.
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24 мин.
Natalija Osminina
Мы не просили. Мы же все работаем. Но , вообще-то, есть, конечно. Всем обращающимся пенсионерам компенсируют.
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24 мин.

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