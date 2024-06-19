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На Украине планируют платить за доносы на дезертиров

На Украине планируют платить за доносы на дезертиров

На Украине планируют принять закон, позволяющий доносить на дезертиров за вознаграждение. Об этом заявил заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Максим Павлюк, его слова приводит издание … .

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