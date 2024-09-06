В Щекинском районе прокуратура потребовала компанию возместить ущерб от незаконной рубки леса Тульской природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что на лесном участке, расположенном на территории Селивановской дачи Крюковского участкового лесничества незаконно вырубили семь деревьев.