Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году планируют увеличить до 28 935 рублей в месяц. Это повлияет на размеры пособий по временной нетрудоспособности и выплат по беременности и родам.
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