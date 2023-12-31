Шуфутинский и Чеботина из-за вечеринки Ивлеевой не выступят с Киркоровым

Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский оказались косвенно затронуты скандалом, связанным с участием Филиппа Киркорова в так называемой «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, из-за чего их запланированные выступления с певцом были отменены.
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