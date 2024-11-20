Горожанам рассказали, как пройдет фестиваль «Снег и лед в Москве»

Вновь в столице проходит зимний фестиваль «Снег и лед в Москве». В самых живописных уголках города можно будет увидеть удивительные ледяные скульптуры, посвященные разнообразным аспектам российской культуры: от традиционных промыслов до архитектурных шедевров и великих литературных произведений.