Горожанам рассказали, как пройдет фестиваль «Снег и лед в Москве»

Вновь в столице проходит зимний фестиваль «Снег и лед в Москве». В самых живописных уголках города можно будет увидеть удивительные ледяные скульптуры, посвященные разнообразным аспектам российской культуры: от традиционных промыслов до архитектурных шедевров и великих литературных произведений.
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