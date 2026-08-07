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На крышу Wildberries в Свердловске упало три БПЛА

На крышу Wildberries в Свердловске упало три БПЛА

В Свердловской области три украинских беспилотника упали на кровлю логистического центра Wildberries.

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