Цена альткоина Pendle (PENDLE) выросла на 30%

Альткоин Pendl за один день претерпел невероятный рост цен на 30% и набирает обороты благодаря своим услугам токенизации и возможностям торговли будущими доходами, что приводит к повышенному интересу рынка.
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