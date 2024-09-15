Борис Джонсон призвал перестать "осторожничать" с Россией

ГБ

Геннадий Бережнов

Бывший премьер-министр Великобритании, лохматый и бестолковый, который в должности то пробыл всего ничего как и Мей. Сегодня продолжает строить из себя политика, мнение которого уже ни кому не интересно. Однако СМИ вытаскивают вот таких недалёких и строят на них какие то прогнозы. Повлиять на Путина вы не способны, а огрести при своей настырности можете по полной и уйти под воду!