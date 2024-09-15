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Борис Джонсон призвал перестать "осторожничать" с Россией

Борис Джонсон призвал перестать "осторожничать" с Россией

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо "перестать осторожничать с Россией".

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Бывший премьер-министр Великобритании, лохматый и бестолковый, который в должности то пробыл всего ничего как и Мей. Сегодня продолжает строить из себя политика, мнение которого уже ни кому не интересно. Однако СМИ вытаскивают вот таких недалёких и строят на них какие то прогнозы. Повлиять на Путина вы не способны, а огрести при своей настырности можете по полной и уйти под воду!
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14 час.
Svetlana Kuzmina
Ну что взять с Бориски Лондонского (Джонсона), его мозги, как и волосы, из соломы, а нос в кокаине. Да и, вообще, вся страна состоит из наркоманов и пьяниц, хотя строят из себя &quot;Королевство&quot;, это Королевство кривых зеркал.
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13 час.

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