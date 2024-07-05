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АПЛ "Иркутск" готов изолировать США от мира

АПЛ "Иркутск" готов изолировать США от мира

КОТ  КОСТЯН Новый кошмар НАТО носит название «Иркутск». Это подводная лодка проекта 949АМ, знаменитый в прошлом «Антей».

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Комментарии
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Виталий
Сдается мне, что когда такие АПЛ &quot;на реальном деле покажут для чего они создавалась...&quot; Вам уже это будет не интересно! Считаете, что своё уже пожили???
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2 час.
Вадим Филин
вЫ не Ильдус и не Мамлеев! вЫ ципсошный провокатор. Это хорошо видно по стилю написания вАшего коммента.
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Если претендуешь на что-то серьезное, то для начала научись правильно писать. Не &quot;фригат&quot;, а фрегат (проще говоря, не ври, гад), не  &quot;свящи&quot;, а свищи ( уж дюже свистит твоя грамотность). и т.п.
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38 мин.

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