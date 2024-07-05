КОТ КОСТЯН Новый кошмар НАТО носит название «Иркутск». Это подводная лодка проекта 949АМ, знаменитый в прошлом «Антей».
АПЛ "Иркутск" готов изолировать США от мира
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий
Сдается мне, что когда такие АПЛ "на реальном деле покажут для чего они создавалась..." Вам уже это будет не интересно! Считаете, что своё уже пожили???
Ответить
2 час.
Вадим Филин
вЫ не Ильдус и не Мамлеев! вЫ ципсошный провокатор. Это хорошо видно по стилю написания вАшего коммента.
Ответить
1 час.
АС
Александр Сысоев
Если претендуешь на что-то серьезное, то для начала научись правильно писать. Не "фригат", а фрегат (проще говоря, не ври, гад), не "свящи", а свищи ( уж дюже свистит твоя грамотность). и т.п.
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии