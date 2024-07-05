АПЛ "Иркутск" готов изолировать США от мира

Виталий Сдается мне, что когда такие АПЛ "на реальном деле покажут для чего они создавалась..." Вам уже это будет не интересно! Считаете, что своё уже пожили???

Вадим Филин вЫ не Ильдус и не Мамлеев! вЫ ципсошный провокатор. Это хорошо видно по стилю написания вАшего коммента.