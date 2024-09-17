Дайджест дня: юбилейный Highlander, Соболь NN 4x4 в продаже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссоверу Toyota Highlander в следующем году исполнится четверть века: первое поколение дебютировало в апреле 2000 года на автосалоне в Нью-Йорке.