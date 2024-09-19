В Хабаровске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Письмо водителю»

Полицейские совместно с учащимися Краевого центра образования в единый Всероссийский день безопасности дорожного движения обратились к автолюбителям с просьбой соблюдать ПДД и быть аккуратными при совершении маневров на дорогах.
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