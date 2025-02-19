Удары "Калибрами" и "Искандерами" под Харьковом. "Герани" кошмарят Одессу: Вести с фронта, о которых пока молчат

С фронта приходят хорошие вести, о которых пока молчат официально. Неофициально сообщается, о мощном ударе пятью "Калибрами" и двумя "Искандерами" по целям в Харьковской области, а также о массированном налёте "Гераней" на Одессу вторую ночь подряд — город снова погрузился во тьму.