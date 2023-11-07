Группировки риска: ХАМАС и «Хезболлу» не признают террористическими

Вопрос о признании «Хезболлы» и ХАМАС террористическими организациями не рассматривается в Совбезе ООН, сообщил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
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