В МИД России раскрыли возможное обещание Запада Киеву о защите от международного преследования

В МИД России высказали предположение, что западные страны могли пообещать Киеву защиту от международного преследования за возможные нарушения норм международного гуманитарного права.
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